Из розыгрыша Кубка Украины выбыли три клуба Премьер-лиги [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, состоялись 10 матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу. По итогам игр борьбу за трофей прекратили три клуба Премьер-лиги - "Рух", "Львов" и "Ингулец".
Кубок Украины. 1/16 финала
"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Днепр-1" - 3:5 в дополнительное время (Карась, 25, Суханов, 43 с пенальти, Герасимец, 51 - Довбик, 16, 97, 110, Батагов, 23, Булеца, 39). На 39-й минуте Булеца ("Днепр-1"), а на 90+4-й Суханов ("Горняк-Спорт") не реализовали пенальти.
"Виктория" (Николаевка) - "Мариуполь" - 1:3 (Касьянов, 16 - Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+1).
"Полесье" (Житомир) - "Минай" (Минай) - 1:2 (Прокопчук, 45+4 - Шевченко, 5, в свои ворота, Сакив, 58).
"Верес" (Ровно) - "Николаев" - 4:2 в дополнительное время (Петько, 42, Гегедош, 82, Пасич, 108, Сергийчук, 118, с пенальти - Витенчук, 16, с пенальти, Сула, 70, с пенальти). На 94-й минуте удален Парцвания ("Николаев").
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Нива" (Винница) - 0:1 (Браславский, 70).
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Агробизнес" (Волочиск) - 1:2 (Ивашко, 21, с пенальти - Семенюк, 6, с пенальти, Когут, 90+2).
"Ворскла" (Полтава) - "Львов" - 2:0 (Кулач, 79, 83).
"Десна" (Чернигов) - "Рух" (Львов) - 2:1 (Дегтярев, 75, 81 - Тамм, 59, в свои ворота).
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Колос" (Ковалевка) - 0:1 (Ориховский, 89, с пенальти).
"Александрия" - "Ингулец" (Петрово) - 4:1 (Ситало, 57, Банада, 62, Лучкевич, 69, Задерака, 75 - Литвак, 83).
Матч "ВПК-Арго" (Шевченковка) - "Олимпик" (Донецк) состоится в четверг, 1 октября. Начало - 18:30.
Луганская "Заря" вступит в борьбу за Кубок Украины на стадии 1/8 финала (базовый день - 2 декабря), а киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" - в 1/4 финала (базовый день - 3 марта 2021 года). Финал первенства Украины должен пройти в Тернополе 12 мая 2021 года.
Напомним, что сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА, а главный тренер Андрей Шевченко объявил состав игроков на октябрьские матчи.
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