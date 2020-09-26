В эти выходные в чемпионате Украины по футболу проходят поединки 4-го тура Премьер-лиги. "Подробности" публикуют расписание всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр.

Суббота, 26 сентября

14:00 "Минай" - Динамо" – 0:4

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 11.00 - 5.25 - 1.27

17:00 "Ворскла" - "Мариуполь"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.05 - 3.50 - 3.40​​

19:30 "Александрия" - "Днепр-1"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.15 - 3.60 - 3.10

Воскресенье, 27 сентября

14:00 "Львов" - "Заря"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 6.80 - 4.85 - 1.43

17:00 "Шахтер" - ​"Олимпик"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.15 - 8.40 - 16.00

19:30 "Десна" - "Рух"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.46 - 4.70 - 6.50

19:30 "Колос" - "Ингулец"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.07 - 3.4 - 3.60

Турнирная таблица

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