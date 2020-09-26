Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты [ Редактировать ]
Фото: УПЛ
В эти выходные в чемпионате Украины по футболу проходят поединки 4-го тура Премьер-лиги. "Подробности" публикуют расписание всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр.
Суббота, 26 сентября
- 14:00 "Минай" - Динамо" – 0:4
- ТВ: "Футбол 2"
- Букмекеры: 11.00 - 5.25 - 1.27
- 17:00 "Ворскла" - "Мариуполь"
- ТВ: "Футбол 2"
- Букмекеры: 2.05 - 3.50 - 3.40
- 19:30 "Александрия" - "Днепр-1"
- ТВ: "Футбол 2"
- Букмекеры: 2.15 - 3.60 - 3.10
Воскресенье, 27 сентября
- 14:00 "Львов" - "Заря"
- ТВ: "Футбол 1"
- Букмекеры: 6.80 - 4.85 - 1.43
- 17:00 "Шахтер" - "Олимпик"
- ТВ: "Футбол 1"
- Букмекеры: 1.15 - 8.40 - 16.00
- 19:30 "Десна" - "Рух"
- ТВ: "Футбол 1"
- Букмекеры: 1.46 - 4.70 - 6.50
- 19:30 "Колос" - "Ингулец"
- ТВ: "Футбол 2"
- Букмекеры: 2.07 - 3.4 - 3.60
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что в Италии зарезали футбольного арбитра вместе с его девушкой.
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