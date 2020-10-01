На Міжнародній космічній станції стався витік повітря [ Редактировать ]
На Міжнародній космічній станції стався витік повітря у російському модулі, де розташоване робоче начиння. Несправність шукали кілька тижнів. За даними "Роскосмосу", місце вже виявили і локалізували.
Тиск атмосфери дещо знизився, однак загрози життю астронавтів немає. Повну герметичність планують відновити у найближчі дні. Раніше витік виявили і в американському модулі, там ситуацію також виправили.
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