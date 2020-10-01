Определились все 32 участника основной сетки Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, где Украина представлена сразу двумя клубами. 30 сентября к 29 командам примкнули российский "Краснодар", австрийский "Зальцбург" и датский "Мидтьюлланд".

Корзина 1: "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", "ПСЖ", "Зенит", "Порту".

Корзина 2: "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер" (Донецк), "Боруссия" (Дортмунд), "Челси", "Аякс".

Корзина 3: "Динамо" (Киев), "Зальцбург", "РБ Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос", "Лацио", "Краснодар", "Аталанта".

Корзина 4: "Локомотив", "Марсель", "Брюгге", "Боруссия" (Менхенгладбах), "Истанбул Башакшехир", "Мидтьюлланд", "Ренн", "Ференцварош".

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября и начнется в 19:00 по киевскому времени. По ее итогам команды разобьют на 8 групп. Своих соперников узнают киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Поскольку УЕФА по-прежнему разводит украинские и российские клубы, подопечные Мирчи Луческу и Луиша Каштру точно не сыграют в одной группе с "Зенитом", "Локомотивом" или "Краснодаром".

Каждый из 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн евро. Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн евро, за ничью - 900 тысяч. Участникам плей-офф за выход в 1/8 финала выплатят по 9,5 млн евро, за 1/4 финала - по 10,5 млн, за полуфинал - по 12 млн, за финал - по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро.

Ранее сообщалось, что из розыгрыша Кубка Украины выбыли три клуба Премьер-лиги.