Пожар в Луганской области: полиция не исключает поджог [ Редактировать ]
Полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области. Правоохранители не исключают версию поджога. Об этом сообщила в комментарии "РБК-Украина" начальник отдела коммуникаций главного отдела Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Она отметила, что тушение пожаров продолжается, созданы следственно-оперативные группы, которые сейчас работают на местах, там, где уже локализованы и ликвидированы пожары: осматривают дома, уничтоженные огнем.
"Пока что нет данных, сколько домов сгорели, какие убытки нанесены, продолжаем только работать. А причины - рассматриваются различные. И умышленный поджог, и неосторожное обращение с огнем, и другие версии, но, чтобы сказать, что какая-то версия главная, то не можем пока что", - заявила она.
Ранее мы писали, что огонь "охватил" Северодонецк.
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