В Луганской области в результате масштабных пожаров погибли уже девять человек. Еще 10 человек госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Всего в течение суток в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82, продолжается тушение еще 64 пожаров. При этом огонь быстро распространяется в связи с сильным ветром.

"К сожалению сегодня мы имеем 9 погибших. Один - в результате пожара. Соответствующее решение по остальным будет после проведения экспертиз", - сказали в МВД.

Ранее мы писали, что огонь "охватил" Северодонецк.