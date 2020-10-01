Жертвами пожаров в Луганской области уже стали 9 человек [ Редактировать ]
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В Луганской области в результате масштабных пожаров погибли уже девять человек. Еще 10 человек госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Всего в течение суток в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82, продолжается тушение еще 64 пожаров. При этом огонь быстро распространяется в связи с сильным ветром.
"К сожалению сегодня мы имеем 9 погибших. Один - в результате пожара. Соответствующее решение по остальным будет после проведения экспертиз", - сказали в МВД.
Ранее мы писали, что огонь "охватил" Северодонецк.
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