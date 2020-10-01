В Луганской области зафиксированы 85 пожаров, из них удалось ликвидировать 42. Огонь вплотную подобрался к городу Северодонецк. Принято решение приостановить учебный процесс. Об этом сообщил в Facebook председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Спасатели тушат огонь в селах Крякивка, Трехизбенка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, в селах Артема и Нижнетеплом Станично-Луганского района, а также в селе Половинкино Старобельского района.

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом. Площадь пожара составляет более 9,3 тысячи га.

Жителей поселений на Луганщине, пострадавших от пожаров, эвакуируют в подготовленные пункты приема в городе Северодонецк. Для эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, подготовлены пункты приема людей. Подготовлено школы 8 и 17. Завезено все необходимое. Будет обеспечено горячее питание.

Фото: эвакуация людей в школы / facebook.com/seatelve

"На помощь нашим спасателям пришли коллеги из Харьковской и Донецкой областей, они предоставили 35 единиц техники и личный состав", - говорится в сообщении.

Фото: огонь подступает к Северодонецку / facebook.com/seatelve

Горят жилые дома. Полиция в Луганской области сообщает, что в селе Красная Таловка в Станично-Луганском районе загорелись четыре дома. Еще шесть жилых домов и около десяти хозяйственных сооружений повреждены огнем в селе Кряковка Новоайдарского района. Два дома загорелись в селе Трехизбенка.

Фото: пожар в Луганской области / Нацполиция

Для оказания помощи сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

Напомним, ранее в Полтавской области огонь уничтожил три зерновых поля.

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