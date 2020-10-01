Херсон "утонул" под жутким ливнем (видео) [ Редактировать ]
В Херсоне сильный дождь затопил улицы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Стихия оставила под водой частные усадьбы и четыре дома, расположенные в балке на перекрестке улиц Докучаева и Островской. Также подтопило ряд дворов на улицах 5-той Западной и Украинской Армии.
Отмечается, что причиной столь сильного затопления могла стать некорректно работающая сливная канализация. Спасатели на протяжении ночи занимались откачкой воды.
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