В Херсоне сильный дождь затопил улицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Стихия оставила под водой частные усадьбы и четыре дома, расположенные в балке на перекрестке улиц Докучаева и Островской. Также подтопило ряд дворов на улицах 5-той Западной и Украинской Армии.

Отмечается, что причиной столь сильного затопления могла стать некорректно работающая сливная канализация. Спасатели на протяжении ночи занимались откачкой воды.

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