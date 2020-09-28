Негода на Херсонщині: буревій залишив десятки будинків без дахів [ Редактировать ]
На Херсонщині негода позривала дахи з будинків. Через буревій та сильну грозу у селищі Велика Олександрівка повалило дерева, пошкодило дроти на лініях електропередач та покрівлі. Загалом постраждали близько 40 будинків.
Місцеві скаржаться у соцмережах, що за лічені хвилини залишилися без осель. Одна людина зазнала травм і наразі у стані середньої важкості. Селище частково залишилося без світла та газу.
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Загалом постраждали близько 40 будинків. Місцеві скаржаться у соцмережах, що за лічені хвилини залишилися без осель. Одна людина зазнала травм і наразі у стані середньої важкості. Селище частково залишилося без світла та газу
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