На Херсонщині негода позривала дахи з будинків. Через буревій та сильну грозу у селищі Велика Олександрівка повалило дерева, пошкодило дроти на лініях електропередач та покрівлі. Загалом постраждали близько 40 будинків.

Місцеві скаржаться у соцмережах, що за лічені хвилини залишилися без осель. Одна людина зазнала травм і наразі у стані середньої важкості. Селище частково залишилося без світла та газу.