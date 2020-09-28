В воскресенье, 27 сентября, в Херсонской области через поселок городского типа Большая Александровка пронесся сильный торнадо. Он оставил после себя сорванные крыши домов и беспорядок во дворах жителей. О стихии написал метеоролог Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.

По оценкам Кибальчича, торнадо был довольно мощным.

Он имел мезоциклонное происхождение и возник на контрастном холодном фронте... Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с".

Он также опубликовал снимки смерча и видеозаписи жителей с последствиями стихии.

Ранее в США зверствовали убийственные торнадо.