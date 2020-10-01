За зберігання та виготовлення самогону більше не каратимуть. У Верховній раді зареєстровано відповідний законопроект, за яким виробництво домашнього алкоголю має бути визнане окремим видом господарської діяльності - з перевіркою якості, сертифікацією умов виробництва і оподаткуванням. Про інші новини економіки - далі в матеріалі.

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У міжнародному рейтинговому агентстві S&P позитивно оцінили українську банківську систему. Там відзначили, що за показниками фінансування та ліквідності системи Україна лідирує на пострадянському просторі. Провідні позиції країни обумовлюють низьким співвідношенням кредитів до депозитів, зниженням зовнішнього боргу банківського сектору, стабільністю вкладів в умовах кризи, а також поступовим зниженням доларизації депозитів.

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Україна поступово зменшує залежність від російських енергоносіїв. Напередодні було підписано угоду між українським "Енергоатомом" та американським "Вестінгхаус-електрик", згідно з якою, відтепер паливо для дев'яти з п'ятнадцяти українських атомних реакторів надходитиме з заводу "Вестінгхаус" у Швеції. Цією угодою компанія збільшила свою частку ринку ядерного палива в Україні з 40 до 60 відсотків. Відповідно, сектор російського ТВЕЛ зменшився з 60 до 40.

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Український експорт повернувся на докризовий рівень, - про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. За даними аналітиків, цього вересня експорт становив 4,19 мільярдів доларів, що майже на 3 відсотки більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Загалом за третій квартал, тобто з липня по вересень, український експорт склав понад 12 мільярдів доларів. А це на 13% більше за показники другого кварталу.

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Опалювальний сезон Україна розпочне з рекордними запасами палива. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Вугілля на складах наразі майже удвічі більше, ніж минулого року, мазуту - у півтора, а газу в підземних сховищах, порівняно і запасами 2019 року, більше на 36,5%.