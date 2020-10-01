Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Російський опозиціонер дав інтерв'ю німецькому виданню "Шпігель". Інших версій того, що з ним сталося, політик не розглядає. Попри це, він не відчуває страху і хоче повернутися в Росію.

Нагадаємо, Олексію Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. За кілька днів росіянина доправили на лікування в німецьку клініку, де він пробув у комі майже три тижні. Тамтешні фахівці виявили в його організмі сліди нервово-паралітичної отрути "Новачок".