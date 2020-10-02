На Донбасі бойовики провокують з гранатометів [ Редактировать ]
Одне порушення режиму тиші з боку російських найманців було на Донбасі минулої доби. Окупанти провокували захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської.
У штабі запевнили - минулося без втрат серед українських військових.
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