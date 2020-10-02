На Світлодарській дузі бойовики атакують зі стрілецької зброї

Глибокі - на повний зріст окопи, а в них - кулеметні вогневі точки. Кулемети мовчать вже другий місяць. Сьогодні на фронті - перший день третього місяця перемир'я