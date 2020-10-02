Существует ли жизнь после смерти/ Фото: lenta.inform.kz

В США ученые провели масштабный эксперимент, пытаясь выяснить, существует ли жизнь после физической смерти организма. Об этом пишет changeua.com.

Результаты исследований показали, что после клинической смерти мозг продолжает какое-то время работать, и этого времени хватает на осознание смерти.

Читайте также Какие факторы повышают риск смерти от сердечного приступа

Чтобы получить такие выводы, команда ученых изучила данные пациентов 25 медицинских учреждений, которые пережили клиническую смерть. Все опрошенные были едины в том, что их сознание сохранило произошедшее после остановки сердца.

Люди помнили, как бригада врачей проводила им сердечно-легочную реанимацию. Причем, пациенты в подробностях пересказывали действия медиков.

Отмечается, что клиническая смерть фиксируется в момент остановки сердца, однако мозговые волны с мониторов исчезают не сразу, а приблизительно через 10-20 секунд. Только после этого мозг отключается. Однако погибает он лишь через несколько часов после остановки сердца.

Ранее мы писали о том, какой известный продукт снижает риск смерти. Также ученые выяснили, как размер ноги влияет на длительность жизни.