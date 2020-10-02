Жизнь после смерти: эксперимент показал неожиданные результаты [ Редактировать ]
В США ученые провели масштабный эксперимент, пытаясь выяснить, существует ли жизнь после физической смерти организма. Об этом пишет changeua.com.
Результаты исследований показали, что после клинической смерти мозг продолжает какое-то время работать, и этого времени хватает на осознание смерти.
Чтобы получить такие выводы, команда ученых изучила данные пациентов 25 медицинских учреждений, которые пережили клиническую смерть. Все опрошенные были едины в том, что их сознание сохранило произошедшее после остановки сердца.
Люди помнили, как бригада врачей проводила им сердечно-легочную реанимацию. Причем, пациенты в подробностях пересказывали действия медиков.
Отмечается, что клиническая смерть фиксируется в момент остановки сердца, однако мозговые волны с мониторов исчезают не сразу, а приблизительно через 10-20 секунд. Только после этого мозг отключается. Однако погибает он лишь через несколько часов после остановки сердца.
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