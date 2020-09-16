Раздражительность и саркастичность увеличивают риск смерти от сердечного приступа. Переосмысление своего поведения может иметь положительный эффект.

Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого опубликованы в European Journal of Cardiovascular Nursing.

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Враждебность – это комплекс аффектов, включающий в себя такие эмоции, как гнев, обида, отвращение, неприязненность, раздражительность и саркастичность.

По словам автора работы Трейси Витори из Университета Теннесси, речь идет не о единичных случаях, а о качествах, которые уже стали неотъемлемой частью характера человека. Более того, пересмотр своего поведения дает положительный эффект и улучшает перспективы пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Исследование проводилось при участии 2300 человек, уже переживших однажды сердечный приступ. Средний возраст респондентов составлял 67 лет, а 68% из них были мужчины. Исходный уровень их враждебности определялся при помощи Контрольного списка множественных прилагательных. Таковыми были признаны 57% испытуемых. После этого за ними установили наблюдение в течение двух лет.

Оказалось, что враждебность была независимым предиктором смерти от второго сердечного приступа после учета других факторов, влияющих на риски для здоровья: возраста, пола, образования, семейного статуса, а также наличия вредных привычек, диабета и гипертонии.

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