Протестували? А даремно! Так тепер можна сказати найбільш затятим фанам київського "Динамо". Ультрас категорично не сприйняли призначення Мірчу Луческу головним тренером. Та виявилось, що так успішно команда давно не працювала. "Динамо" уже лідер чемпіонату! Тож чому чужий став кращим, ніж свої, - Богдан Вербицький.

Вона повернулася до Києва. Вона - це Ліга Чемпіонів!

Андрій Шахов, футбольний експерт:

Однозначно, Лига Чемпионов это грандиозно. Это небо.

"Долетіти" до нього київське "Динамо" змогло аж за чотири роки. Востаннє біло-сині грали в Лізі Чемпіонів у 2016. Після були постійні провали в кваліфікації. Та цього року, у біло-синіх Масштабна "перебудова".

Я вам представляю нового главного тренера - Мирча Луческу.

Луческу - go away! Луческу - go away!

Такі зміни стали шоком. Чому? Що змінилося у грі киян? І головне, чи є у них шанси в Лізі Чемпіонів?

Он хочет трофеев. Но трофеев, в первую очередь, не для себя, а для вас.

Це найголовніша мотивація нового тренера "Динамо" - Мірчі Луческу. Після відставки його попередника - Олексія Михайличенка - кандидатур було багато. Втім, вирішили зупинитися саме на Містері. Екс-тренері... донецького "Шахтаря".

Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо" Київ:

Если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю... Надо поменять всех вас. Вы его все прекрасно знаете, многие из вас помнят как этот тренер вас же и обыгрывал.

Більше, ніж у 20 матчах. Такого столичні вболівальники уявити собі не могли. У соцмережах навіть жартрували про 2020! Мовляв, коронавірус, природні катаклізми, а тепер ще й Мірча - головний тренер "Динамо". Ультрас - почали протест!

День презентації нового наставника. Поки в середині стадіону - спокійна та дружня атмосфера, зовні - масштабні акції.

Таке в історії столичного клубу вперше. Фанати не хочуть приймати нового тренера. Але чому?

Андрій Коренівський, представник ультрас ФК "Динамо" Київ:

Луческу - 75 лет! Это тоже... возраст. Возраст. Сколько ему нужно лет, чтобы построить такую команду? - Я не знаю.

Артем Франков, футбольний експерт:

Караван бразильцев! Уже "везут" бразильцев -" 20 человек". Никаких украинцев, он "не умеет работать с украинцами", только бразильцы.

Та найголовніший аругмент проти Луческу - його "шахтарівське" минуле.

Андрій Коренівський, представник ультрас ФК "Динамо" Київ:

Мы дошли до такого, что назначение человека, который неоднократно высказывался некрасиво про наш клуб, неоднократно высказывался про клуб в общем не совсем приятные вещи сказал и в адрес Валерия Васильевича Лобановского.

Артем Франков, футбольний експерт:

Важно - дело. Важно, чтобы машина ехала, а не есть у нее шашечки на борту. Или нет. А есть люди, которые живут в каком-то специальном мире и рассказывающие о каких-то придуманных ними ценностями.

І в румунського наставника поки... виходить. На старті сезону "Динамо" лідер чемпіонату. За місяць Луческу - змінив і тренувальну систему, і психологію команди.

Изменения игры киевского Динамо при Мирче Луческу - это все равно что восход солнца.

Андрій Шахов, футбольний експерт:

Я вижу у игроков снова горящие глаза, я вижу полное доверие тренеру, тренерскому штабу и я вижу понимание того, как добиваться результата.

Найголовніший - на міжнародній арені. "Динамо" пройшло кваліфікацію Ліги Чемпіонів, обігравши бельгійський "Гент" із загальним рахунком 5-1. Та головний тренер... незадоволений.

Мірча Луческу, головний тренер ФК "Динамо" Київ:

Ми грали добре до третього забитого голу. Після цього розслабилися. Грали дуже погано і суперник це відчув. Домінував, створив декілька моментів. Я сподіваюся найближчим часом ми посилимо гру. Зараз ми в Лізі Чемпіонів і з цим я вітаю усіх.

Бо Україна тепер має дві команди в груповому етапі, а ще...

Андрій Шахов, футбольний експерт:

Деньги. Потому что не сравнить премиальные от участие в Лиге Чемпионов, и от участия в Лиге Европы. И для игроков это колоссальный опыт. Потому что в Лиге Европы нет таких таких соперников и близко как в Лиге Чемпионов. Потому что учишься ты, когда ты играешь с лучшими.

Артем Франков, футбольний експерт:

Есть затаившие недоброжелатели, ну вернее те, кто изначально был против прихода Мирчи Луческу. Там рассказывали об идеалах, о возрасте, о сбитом летчике и так далее. Они с большим нетерпением ждут, вот сейчас "Динамо" войдет в Лигу Чемпионов и там его значит: "ага, здравствуйте!"

За плей-офф доведеться боротися проти "Барселони" з Ліонелем Мессі, "Ювентусу" з Кріштіану Роналду та "Ференцварошем"... Сергія Реброва! До речі, до Луческу, саме Ребров виводив київське "Динамо" у Лігу Чемпіонів.тоді біло-сині вилетіли з групи. Чи вдасться цей результат перевершити - покажуть осінні матчі. А вони відбудуться із глядачами! За рішенням УЄФА, квитки продаватимуть на третину місць.