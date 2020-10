Протестували? А даремно! Так тепер можна сказати найбільш затятим фанам київського "Динамо". Ультрас категорично не сприйняли призначення Мірчу Луческу головним тренером. Та виявилось, що так успішно команда давно не працювала. "Динамо" уже лідер чемпіонату! Тож чому чужий став кращим, ніж свої, - Богдан Вербицький.

Вона повернулася до Києва. Вона - це Ліга Чемпіонів!

Андрій Шахов, футбольний експерт:

"Долетіти" до нього київське "Динамо" змогло аж за чотири роки. Востаннє біло-сині грали в Лізі Чемпіонів у 2016. Після були постійні провали в кваліфікації. Та цього року, у біло-синіх Масштабна "перебудова".

Я вам представляю нового главного тренера - Мирча Луческу.

Луческу - go away! Луческу - go away!