У п'ятницю, 2 жовтня, під час політичного ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі "Інтер" народний депутат від "Батьківщини", кандидат на посаду міського голови Києва Олексій Кучеренко розповів про те, наскільки будуть ефективними нові зміни у Виборчий кодекс.

"Я можу вам узагальнити те, що я зрозумів. Перше - це типовий приклад псевдореформ і цей закон був "содраний" у Польщі, де він працював один раз і поляки після нього "плювались" і казали, що він не працює", - розказав депутат.

"Це класика реформ українських, коли береться якась модель або в енергетиці, або в комуналці, або в медицині... Він не буде працювати, там неправильні механізми закладені. Але це моє переконання", - підкреслив Кучеренко.