Коронавирус в Украине третий день бьет рекорды [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине выявили 4 661 новых случаев коронавирусной инфекции, 92 человека умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 3 октября COVID-19 подтвержден у 222 322 украинцев. Из них 4 353 - скончались.
Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Харьковская область (+516) и Киев (+441). Высокие показатели по заболеваемости показывает и Одесская область (+310).
Ранее сообщалось, что ученые выявили снижающий риск смерти от COVID-19 фактор.
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