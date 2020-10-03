Правительство Грузии приостановило выдачу разрешений Армении и Азербайджану на перевозку грузов военного назначения через территорию страны. Об этом сообщил глава МВД и секретарь Совета национальной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури, передает ТАСС.

Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран. Об этом стороны уже проинформированы.

Запрет распространяется на грузы, следующие в конфликтующие страны, и распространяется в том числе на воздушное пространство. В вопросе гражданских грузов Тбилиси выполняет международные обязательства.

Ранее глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявлял, что страна придерживается нейтралитета в нагорно-карабахском конфликта. Обе страны, по его словам, отнеслись с пониманием к решению.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.

В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "противник несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Арсен Аваков исключил оказание военной помощи одной из сторон конфликта.