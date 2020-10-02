Аваков исключил оказание военной помощи Азербайджану или Армении [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
Стало известно, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Официальный Киев не будет вмешиваться в войну Азербайджана и Армении.
Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - отметил Аваков.
Ранее в партии Зеленского предложили оказать военную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией.
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