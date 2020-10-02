Стало известно, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Официальный Киев не будет вмешиваться в войну Азербайджана и Армении.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - отметил Аваков.

Ранее в партии Зеленского предложили оказать военную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией.