У Слов'янську представили кандидата у мери від "Опозиційної платформи - За життя" Павла Придворова [ Редактировать ]
Петра Порошенка та одну з його доньок ушпиталили з двобічною пневмонією, - про це повідомила дружина політика і кандидатка в депутатки до столичної міськради Марина Порошенка. Вона навіть записала відео звернення, в якому наголосила на мужності та сильній волі свого чоловіка в боротьбі з "Ковідом". Щоправда, чим керувалася - виборчими інтересами чи сімейними - Порошенко залишила за кадром.
До яких методів вдаються кандидати заради голосу виборця та на які кроки ладні піти? Про це - далі.
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За крісло мера Слов'янська від "Опозиційної платформи - За життя" боротиметься Павло Придворов. Його кандидатуру сьогодні офіційно представила народний депутат Наталія Королевська. Каже: політсила висуває на ключові посади на містах - професіоналів, які мають власні програми розвитку і точно знають, як навести лад на місцях.
Наталія Королевська народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Наши лидеры в Славянске - Павел Придвора, в Лимане - Андрей Перебийнос, в Бахмуте - Валерий Слесарев. Это сильные профессиональные лидеры, которые подготовили сегодня программы развития территорий, которые объдинили вокруг себе профессиональных людей, которые сегодня пользуются наибольшей поддержкой людей. И для нас это очень важно - оправдать кредит доверия людей, не подвести людей, не подвести наши ОТГ.
І на Миколаївщині окружний адмінсуд визнав дії обласної територіальної комісії протиправними і зобов'язав її зареєструвати кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя" в депутати облради.
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Лише за минулу добу поліцейські відкрили 25 кримінальних проваджень за порушення виборчого процесу. Склали 356 протоколів. В лідерах серед порушників - Київ, Львівщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Загалом, від старту виборчого процесу поліцейські зареєстрували 2256 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.
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"Клонів" Зеленського, Саакашвілі та Філімонова зняли з виборів в Одесі, - відповідну постанову ТВК з прізвищами топ-політиків скасувала ЦВК. Мова, про чотирьох Філімонових, двох Зеленських і одного Саакашвілі. Усі вони не внесли грошової застави, тому цілком справедливо вибувають з гонитви. Відомості про кандидатів-клонів передали до поліції.
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А на Чернігівщині правоохоронці викрили схему з підкупу голосів на користь кандидата-мажоритарника. Під підозрою топ-посадовець Бахмацької райдержадміністрації. Він попався в руки правоохоронців коли розвозив гроші так званим "сотникам" і "десятникам". В його автівці знайшли 66 тисяч гривень та списки виборців. За попередніми підрахунками поліції, "виборча сітка" охоплює понад 5 тисяч людей.
Володимир Нідзельський, начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області:
Поліцейські виявили докази причетності чоловіка до вищезазначеного правопорушення. Зокрема з авто вилучили списки виборців із зазначених так званих "десятників" та 66 тисяч гривень.
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