К ослаблению карантинных ограничений в Украине готова только Кировоградская область. Там заболеваемость не превышает порог ослабления, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Во всех областях, кроме вышеупомянутой, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Это также касается Киева.

Отмечается, что по стране этот показатель составляет 133,3 при норме в 40 случаев коронавирусной болезни. В Киеве этот критерий составляет 167,5, а в Кировоградской области - 20,9.

Читайте также, в Украине появилось новое карантинное зонирование. В "красную зону" карантина попали: Тернополь и Канев.