В Одесі патова ситуація із застарілим житловим фондом. Будинки руйнуються, відселяти мешканців нікуди. Люди щодня ризикують опинитися під черговими завалами та щодня благають про допомогу.

Чи помічають ці проблеми чиновники? З`ясовували мої колеги.

Щодня вони розміщують на фасаді ось такі заклики про допомогу. Це мешканці будинку з Середньофонтанської в Одесі. У травні тут стався обвал: кілька квартир відтоді під загрозою руйнування. Нове житло людям так і не надали.

Валентина Яремчук, жителька Одеси:

В этом году мы уже получили несколько ответов, что дом ремонтировать не будут. Денег нет. И выселять нас не будут. Тоже денег нет.

Аварійним будинок визнали ще у радянські часи, але попри численні прохання - жодного ремонту чиновники не зробили. Ба більше: впритул до двору вони дозволили будувати багатоповерхівки. Це й стало початком кінця.

Анастасія Яремчук, жителька Одеси:

Ну, муж мой сказал: перекрывать будем Среднефонтанскую по-другому дело не пройдет. Потому что нам с детьми идти некуда.

В Одеській мерії кажуть: відселяти мешканців будинку почнуть, коли розберуться з іншими зруйнованими оселями. Адже лише цього року в Одесі сталося шісь подібних обвалів.

Віталій Цуркан, заступник директора Департаменту міського господарства Одеської міськради:

Что касается улицы Среднефонтанской - она следующая для решения вопроса. Мы занимаемся данным вопросом, он остается на постоянном контроле.

В Одеській облраді проблему називають системною. Мовляв, міська влада роками не помічала поточних проблем житлового фонду - коли будинки ще можна було врятувати. А тепер розводить руками: грошей немає. Наразі в Одесі близько дев'ятисот ветхих та аварійних будинків.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

То есть тут причина даже не столько в том, что дома уже достаточно старые, а самая главная причина - в халатном отношении со стороны ЖЭКов, потому что они не выполняют свои ключевые обязанности. Это Департамент городского хозяйства, это мэрия, это горсовет, это исполком, это все те организации, это городская власть, которая сегодня несет ответственность за все эти восемьсот - практически девятьсот аварийных домов. Финансирование есть, деньги в бюджете есть, там не такие большие деньги зачастую нужны для того, чтобы решать эти проблемы: нужно просто своевременно и ответственно подходить к работе.

Опозиціонери кажуть: без комплексного підходу до вирішення проблеми - ситуація лише загострюватиметься.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Для того, чтобы зарядиться энергией, для того, чтобы получить какую-то долю вдохновения, ты гуляешь по старым улицам, ты видишь здания в плачевном состоянии, на некоторых из них люди вывешивают простыни с надписями: "помогите" или "спасите наш дом": конечно, на это больно смотреть - мы теряем то, что не мы строили. Я считаю, что если не приступить к решению этого вопроса немедленно, то мы потеряем исторический центр Одессы. Нужно стратегическое мышление и стратегическое реагирование и направленность решений - одно за одним, которое будет выливаться в рабочие группы не для того, чтобы сесть и поговорить, а для того, чтобы надзирать за осуществляемой работой.

В облраді також впевнені: міського бюджету цілком вистачає на розселення людей зі зруйнованих будинків. Треба лише прозоро та розумно розподіляти кошти.