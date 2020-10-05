Возможность оценить PlayStation 5 выпала некоторым профильным игровым изданиям в Японии

До выхода игровой приставки Sony PlayStation 5 осталось чуть больше 2 месяцев, а в сети уже начали появляться первые впечатления от устройства, которое досталось изданиям Японии – 4Gamer и Dengeki.

Несмотря на ее огромный размер, странный дизайн и опасения относительно ее возможной шумности, чем сильно "грешила" PlayStation 4 Pro, журналисты отмечают, что PlayStation 5 работает почти бесшумно. К этому мнению сходятся все издания, которым была предоставлена PS5.

Уровень шума работы системы охлаждения проверяли в двух играх – Astro’s Playroom и Godfall. Более того, как заметили обозреватели, во время игрового процесса корпус практически не греется.

"Нас откровенно шокировало то, насколько тихим был вентилятор. Наверное, многие людям это будет интересно. Консоль работала невероятно тихо!" – отмечают игровые издания.

Издания также отмечают невероятно быстрые загрузки уровней. По словам редакторов, скорость "безумно быстрая, фактически незаметная".

Японские игровые СМИ также заметили важную отличительную черту геймпадов DualSense. Раньше в японских версиях консолей PlayStation кнопки подтверждения и отмены были обратны: то есть, X — отмена, O — подтверждение. Но теперь в PlayStation 5 значение кнопок стало как на Западе: X — подтверждение, O — отмена.

Также журналисты поделились "живыми" фотографиями Sony PlayStation 5.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Sony огласила цены на PlayStation 5 в Украине. В свою очередь Microsoft купил разработчиков игр Fallout, Doom и Wolfenstein.