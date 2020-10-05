Для выявления больных COVID-19 будут использовать служебных собак [ Редактировать ]
Стало известно, что Министерство внутренних дел рассматривает возможность использования служебных собак для выявления больных коронавирусом. Для выявления больного COVID-19 собаке необходимо лишь 10 секунд. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Соответствующий метод начали использовать в конце сентября в Финляндии. Также начали тренировки собак в Великобритании и Франции.
"Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обученные выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров, которые прибывают. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта", - сообщили в МВД.
Ранее мы писали, что разработан самый дешевый и надежный тест на коронавирус.
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