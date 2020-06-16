По состоянию на понедельник, 16 июня, в Украине зафиксировали 32 476 случаев COVID-19. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Медиками зарегистрировано 666 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 14 528 человек, в том числе за минувшие сутки 275 человек.

Умерли 912 человек, в том числе за минувшие сутки - 11 человек.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.