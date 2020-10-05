Повна діджиталізація. З першого вересня наступного року органам влади заборонять вимагати від громадян паперові документи. Бо все буде у цифрі. Про це сьогодні повідомив відповідальний за це міністр - Михайло Федорів. Під час презентації нових послуг додатку "Дія".

Огляд усього списку оновлень від Ксенії Барвіненко.

Отримати довідку про народження дитини, зареєструвати місце проживання та онлайн оформити всі документи. В Україні запрацював сервіс "Є-малятко" у рамках проєкту "Держава в смартфоні". Тепер щоб оформити документи дитині, достатньо подати одну заяву через портал дія або особисто у центрі адмінпослуг.

Олексій Вискуб, заступник міністра цифрової трансформації України:

На сьогодні "Є-малятно" працює в 30 найбільших містах України, а батьки можуть подати заяву, одну заяву особисто офлайн в одноиму з цих закладів - ЦНАП, в пологовому або в органах ДРАЦу.

У планах розробників перевести всі медичні документи в цифру. А наразі в "Дії" можна сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху та погасити борги за виконавчими провадженнями. А ще відкрити рахунок у банку або зареєструвати ФОП. У додатку тепер є особистий номер платника податків. У міністерстві запевняють, що всі дані захищені. Щоб це довести, наступного місяця проведуть "Баг Баунті" - змагання серед хакерів.

Михайло Федорів, міністр цифрової трансформації України:

Білі хакери збираються в одному місці і можуть зламувати наш продукт і з тих, хто зламає в цей день, в цьому місці "Дію" він отримає мільйон, як приз за класну роботу, ми впевнені в своєму продукті.

Щоб гарантувати всім громадянам доступ до електронних послуг, в Україні мають покращити якість зв'язку та інтернет-покриття. Бо ж плани справді амбітні.

Володимир Зеленський, президент України:

За рік ми стали четвертою країною Європи, яка має цифрові водійські права та першою країною в світі, що має цифровий паспорт. Повірте, це лише 10 частина від наших великих планів. Лише початок на шляху до цифрової держави, де 100% послуг буде онлайн, а бюрократія та корупція стануть не типовим явищем.

Щоб скористатися усіма новими послугами в додатку, необхідно оновити застосунок "Дія у смартфоні".