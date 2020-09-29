Президент Украины Владимир Зеленский назначил семь новых руководителей районных государственных администраций (РГА) в шести областях.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента.

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Так, новые руководители РГА появились в Сумской, Львовской, Киевской, Запорожской, Винницкой и Хмельницкой областях.

В Сумской области президент назначил Мирослава Бибика главой Буринской районной государственной администрации, освободив от этой должности Василия Бойко "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Председателем Роменской РГА в Сумской области стал Денис Ващенко.

Во Львовской области Зеленский назначил Юрия Шпака главой Яворивской райгосадминистрации.

Председателем Володарского районной государственной администрации в Киевской области назначена Светлана Шелест.

В Запорожской области главой Приморской РГА стала Виктория Васильчишина.

В Винницкой области главой Козятинской районной государственной администрации назначено Константина Поперечного, а главой Чемеровецкой РГА в Хмельницкой области - Юрия Завальнюка.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций.