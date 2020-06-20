Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Из его состава выведен руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Вместо Ермака в наблюдательный совет госконцерна вошел первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

Зеленский ввел в набсовет "Укроборонпрома" Ермака и генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в октябре прошлого года.

Напомним, что Владимир Горбулин с 1996 по 1999 годы являлся секретарем СНБО Украины. Позже он возглавлял Государственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса страны, руководил разработкой Государственной программы развития вооружения и военной техники и Концепцией структурной перестройки оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось, что Ермак высказался о втором сроке президентства Зеленского.