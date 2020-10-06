В Львовской области фиксируют повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. О такой ситуации сообщает директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Все зарегистрированные случаи заражения COVID-19 являются еденичными.

В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. К счастью, их не много, они единичны.

Он добавил, что клинические проявления болезни стали более агрессивными и у больных наблюдаются клинические проявления полинейропатии, неврологическая сторона начинает давать клинические признаки, которые еще месяц назад были единичными, но сегодня их больше.

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