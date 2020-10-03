Во Львове от осложнений COVID-19 умер врач Игорь Орлов/Фото: liga

Во Львове, 3 октября, от осложнений, вызванных коронавирусом скончался старший врач оперативно-диспетчерского отдела Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Игорь Орлов. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Субботнее утро всколыхнула грустная новость – после длительной борьбы с COVID-19 в вечность отошел наш многолетний коллега, старший врач оперативно-диспетчерского отдела ЛОЦЕМД МК Орлов Игорь Борисович

Стоит отметить, что Игорь Орлов более 45 лет работал в оперативно-диспетчерской службе центра. Из них 20 лет – старшим врачом смены.

Как ранее сообщалось, во Льовове от коронавируса умер главный педиатр города.

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