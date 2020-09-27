В Краматорске горит лес (фото,видео) [ Редактировать ]
В Краматорске Донецкой области, вечером 27 сентября, на Васильковском пустыре вспыхнул масштабный лесной пожар, горит лес и пребрежная зона. Об этом сообщил мэр города Андрей Панков на странице в Facebook.
Как утверждает Панков причина пожара пока не установлена, но факты указывают на то, что пожар мог вспыхнуть из-за небрежного обращения с огнем.
Лесной пожар в Краматорке/Фото: facebook
По данным мэра города, к ликвидированию пожара ьыли привлечены 4 единицы спасательной техники.
Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов
Панков отметил, что спасатели продолжают бороться с огнем и призвал людей беречь природу и соблюдать правила осторожного обращения с огнем.
Люди, берегите природу, соблюдайте правила осторожного обращения с огнем!
Напомним, ранее в Полтавской области огонь уничтожил три зерновых поля.
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