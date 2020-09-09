В Украине запустили чат-бот для крымчан [ Редактировать ]
В Украине представили чат-бот для крымчан CrimeaIsUAbot в Telegram. С его помощью граждане смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы относительно оформления документов и порядка пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Чат-бот позволит круглосуточно получать мгновенную консультацию по оформлению украинского паспорта, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории. При этом будут предоставляться образцы документов для заполнения и возможность записать в очередь на подачу.
"Чат-бот будет размещен на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций. Перечень актуальных вопросов, на которые можно будет получить ответы, дополняться", - добавили в ОП.
Сейчас уже работает электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины и заключение декларации с семейным врачом.
Перейти к чат-боту можно по адресу - t.me/CrimeaIsUaBot.
Ранее мы писали, что в Крыму ввели ограничения на подачу воды.
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