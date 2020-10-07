На фронті два порушення режиму тиші попередньої доби. Неподалік Зайцевого ворог накривав позиції Збройних Сил із підствольного гранатомета. А біля Водяного зі стрілецької зброї.

Постріли були неприцільними, втрат у війську немає. На решті ділянок лінії розмежування - тиша. Там триває розмінування території, сапери звільнили від мін більш як сім гектарів землі.

Також українські армійці допомагають вогнеборцями із гасінням пожеж.