Біля Водяного противник неприцільно вів вогонь із стрілецької зброї [ Редактировать ]
На фронті два порушення режиму тиші попередньої доби. Неподалік Зайцевого ворог накривав позиції Збройних Сил із підствольного гранатомета. А біля Водяного зі стрілецької зброї.
Постріли були неприцільними, втрат у війську немає. На решті ділянок лінії розмежування - тиша. Там триває розмінування території, сапери звільнили від мін більш як сім гектарів землі.
Також українські армійці допомагають вогнеборцями із гасінням пожеж.
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