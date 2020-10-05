В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 286 больных, 10 человек скончались. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По состоянию на понедельник, 5 октября, в столице насчитывается уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания. Всего за период пандемии, от коронавируса умерли 430 жителей города.

Накануне коронавирусом заболели 163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 12 девочек от 4 до 17 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели в том числе и 12 медиков.

В больницы Киева госпитализировали 32 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки больше людей, чем заболели - 399. Всего коронавирус преодолели 8 263 жителя Киева.

Наибильшее число случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 54, Днепровском - 52, Дарницком и Деснянском районах - по 44 случая.

С начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины. Как и прежде, умирают преимущественно люди пожилого возраста.

"Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус, - 68 лет. В возрасте от 65-ти лет умерли 294 больных. Тем, кому было 50-64 года - 103 человека. В возрасте 30-49 лет умерли 30 больных", - сообщил Кличко.

Самому молодому больному, который умер от коронавируса, было 25 лет. Самому старшему - 96.

Ранее мы писали о том, что в Украине новое карантинное зонирование.