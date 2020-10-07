В каком возрасте человек максимально уязвим [ Редактировать ]
Медики установили, в каком возрасте человек становится максимально уязвимым.
Для этого эксперты Национального бюро экономических исследований в США совместно с сотрудниками Дармутского колледжа провели соцопрос, пишет u-news.com.ua.
Согласно информации ученых, люди становятся уязвимыми в среднем не достигнув 50 лет. Они объяснили это осознанием человека о прожитых годах.
"В молодости кажется, что вся жизнь еще впереди и многое можно успеть. В зрелом возрасте многие начинают понимать, что вскоре все закончится и стараются сделать гораздо больше всего", - объяснили специалисты.
Таким образом, жители развитых стран начинают впадать в уныние в 47 лет. Те, кто живет в развивающихся странах, приходят к этому состоянию немного позже - в 48 лет и 2 месяца. Что касается жителей других стран, то кризис возраста у них наступает в 43 года.
При этом эксперты подчеркивают, что стоит также учитывать индивидуальность отдельно взятых людей.
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