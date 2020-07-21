Народные депутаты одобрили законопроект "Об основах молодежной политики", предусматривающий снижение возраста молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

По информации, действующее законодательство устанавливает широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), а это приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

Отмечается, что новый закон будет направлен на работу с такими группами молодежи: школьники от 14 до 17 лет; молодые люди, которые получили образование в учебных заведениях I-IV уровней аккредитации от 18 до 24 лет; и работающая молодежь в возрасте от 25 до 29 лет.

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