В Украине снизится "молодежный" возраст [ Редактировать ]
Народные депутаты одобрили законопроект "Об основах молодежной политики", предусматривающий снижение возраста молодежи.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
По информации, действующее законодательство устанавливает широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), а это приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.
Отмечается, что новый закон будет направлен на работу с такими группами молодежи: школьники от 14 до 17 лет; молодые люди, которые получили образование в учебных заведениях I-IV уровней аккредитации от 18 до 24 лет; и работающая молодежь в возрасте от 25 до 29 лет.
Читайте также, депутат от партии "Слуга народа" записал рэп о законопроекте о молодежной политике. В песне он иронически выразился на счет скандального закона.
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