У Нагірному Карабаху до миру, схоже, далеко. Міноборони Азербайджану звітує про успішне взяття нових опорних пунктів у спірному регіоні - там звинувачують Вірменію в обстрілі мирних сіл у шести районах довкола Нагірного Карабаху.

У Єревані заявляють про контрнаступ сил Карабаху, - напередодні те саме говорили про азербайджанське військо.

В Ірані стверджують, що кілька снарядів упали на його територію, суміжну із зоною конфлікту. Тегеран висловив протест обом державам. Уже завтра в Женеві Мінська група ОБСЄ почне міжнародні переговори щодо конфліктної ситуації.

Другий етап назначили на 12 жовтня у Москві.