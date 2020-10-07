Азербайджан звинувачує Вірменію в обстрілі мирних сіл у Нагірному Карабаху [ Редактировать ]
У Нагірному Карабаху до миру, схоже, далеко. Міноборони Азербайджану звітує про успішне взяття нових опорних пунктів у спірному регіоні - там звинувачують Вірменію в обстрілі мирних сіл у шести районах довкола Нагірного Карабаху.
У Єревані заявляють про контрнаступ сил Карабаху, - напередодні те саме говорили про азербайджанське військо.
В Ірані стверджують, що кілька снарядів упали на його територію, суміжну із зоною конфлікту. Тегеран висловив протест обом державам. Уже завтра в Женеві Мінська група ОБСЄ почне міжнародні переговори щодо конфліктної ситуації.
Другий етап назначили на 12 жовтня у Москві.
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