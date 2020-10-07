В Литве правительство изменило порядок самоизоляции для путешественников, возвращающихся из-за границы.

На самоизоляцию нужно будет уходить только после приезда из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве, сообщает Delfi.

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В стране действовало требование на самоизоляцию в том случае, если человек прибывал из страны, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 тысяч населения.

Согласно нововведению, самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

Отмечается, что при оценке необходимости самоизоляции для приезжающих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.

Ранее сообщалось, что Минздрав облегчил выход из самоизоляции.

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