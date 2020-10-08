У Киргизстані запустили процедуру імпічменту президента [ Редактировать ]
Парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президента. Питання про імпічмент порушили на тлі антиурядових протестів у країні, які розпочалися у понеділок після оголошення результатів парламентських виборів.
Незгодні з ними захопили низку державних установ і випустили із СІЗО попереднього президента Киргизстану.
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В Киргизии запустили процедуру импичмента президента
Такое решение приняли на фоне антиправительственных протестов в стране
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