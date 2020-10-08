Питання про імпічмент порушили на тлі антиурядових протестів

Парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президента. Питання про імпічмент порушили на тлі антиурядових протестів у країні, які розпочалися у понеділок після оголошення результатів парламентських виборів.

Незгодні з ними захопили низку державних установ і випустили із СІЗО попереднього президента Киргизстану.