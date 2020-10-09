Известного футболиста нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обокрали. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел на Мадейре, когда игрок участвовал в товарищеском матче со сборной Испании. Вор проник в дом футболиста через открытую дверь гаража.

Отметим, о том, что именно пропало - не сообщается. Среди пропавших вещей оказалась футболка "Ювентуса" с автографом Роналду стоимостью порядка £180.

Полицейские осмотрели место происшествия, а позднее сообщили, что личность вора удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Между тем, грабитель все еще остается на свободе.

Напомним, что в 2020 году Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд. До него такое удавалось лишь двум спортсменам.