Дом Криштиану Роналду ограбили [ Редактировать ]
Известного футболиста нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обокрали. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Инцидент произошел на Мадейре, когда игрок участвовал в товарищеском матче со сборной Испании. Вор проник в дом футболиста через открытую дверь гаража.
Отметим, о том, что именно пропало - не сообщается. Среди пропавших вещей оказалась футболка "Ювентуса" с автографом Роналду стоимостью порядка £180.
Полицейские осмотрели место происшествия, а позднее сообщили, что личность вора удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Между тем, грабитель все еще остается на свободе.
Напомним, что в 2020 году Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд. До него такое удавалось лишь двум спортсменам.
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