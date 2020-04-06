Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по итогам сезона-2019/20 станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд. До него такое удавалось лишь двум спортсменам. Об этом сообщает Forbes.

Войти в клуб миллиардеров Криштиану Роналду не помешает даже урезание зарплаты из-за пандемии коронавируса.

До сих пор в элитном клубе миллиардеров от спорта было всего трое американских атлетов: гольфист Тайгер Вудс и неподедимый боксер Флойд Мейуэзер. Баскетболист Майкл Джордан не успел заработать свой миллиард за время спортивной карьеры и добирал до заветной цифры с девятью нулями уже после ее завершения.

Криштиану Роналду в настоящее время не является самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Больше него зарабатывает лидер "Барселоны" аргентинец Лионель Месси - $92 млн. Еще $35 млн ему принесли рекламные контракты. Роналду получает зарплату в размере $65 млн, еще $44 млн ему принесли рекламные контракты. Именно рекламные контракты и помогут суперзвезде футбола первым пересечь отметку в $1 млрд дохода.

На данный момент Криштиану Роналду является рекламным лицом таких компаний как Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG и Electronic Arts. Кроме того, он выпускает собственную парфюмерию под брендом CR7, ему принадлежит сеть отелей и фитнесс-клубов.

Напомним, что Криштиану пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (126), провел больше всех матчей (21) и забил больше всех голов (9) в финальных стадиях чемпионатов Европы, а также больше всех в отборочных турнирах (25).

В скором времени клуб миллиардеров может пополнить и лучший теннисист мира Роджер Федерер. Выступления швейцарца на корте принесли ему в 2019 году $7,4 млн. Еще $86 млн обеспечили рекламные контракты. На данный момент заработок 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" уже перевалил $900 млн.