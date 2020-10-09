Зеленский и Дуда проведут встречу в Киеве [ Редактировать ]
Президенты Украины и Польши - Владимир Зеленский и Анджей Дуда - проведут переговоры в Киеве. Встреча состоится 12 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Отмечается, что по результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.
13 октября Владимир Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление по безвизу с Евросоюзом.
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