Встречи и подписание соглашений: зачем Зеленский отправился в Великобританию [ Редактировать ]
В среду, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию. ОБ этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Там ожидается подписание ряда двусторонних документов.
В рамках визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского "Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве". Также будет подписан ряд других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
Также предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой у герцогов Кембриджских.
Кроме того, президент Зеленский проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.
Ранее мы писали о том, что 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
по теме
"Публика будет удивлена": Украина подпишет новое соглашение с Британией
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал подробности о новом соглашении
Украине выделят помощь в $6,5 млн
Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь
Евросоюз присоединится к Крымской платформе - Зеленский
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Зеленский назвал сроки избрания нового главы САП
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
На саммите Украина-ЕС подписали ряд соглашений
Во вторник, 6 октября, в Брюсселе в ходе 22-го саммита Украина-ЕС был подписан ряд соглашений