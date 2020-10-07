В среду, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию. ОБ этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Там ожидается подписание ряда двусторонних документов.

В рамках визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского "Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве". Также будет подписан ряд других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

Также предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой у герцогов Кембриджских.

Кроме того, президент Зеленский проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

Ранее мы писали о том, что 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.