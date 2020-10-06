Украинскому безвизовому режиму со странами Евросоюза ничего не угрожает. Об этом во время саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина выполняет требование безвиза и после окончания пандемии граждане снова смогут посещать страны Евросоюза.

Партнеры из ЕС заверили, в безвизу с ЕС ничего не угрожает и Украина выполняет все критерии и как только позволит эпидемиологическая ситуация, украинцы снова смогут планировать свои поездки в Европу.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на первый двусторонний саммит ЕС. Глава государства находится в Брюсселе.