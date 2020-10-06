Зеленский сделал заявление по безвизу с Евросоюзом [ Редактировать ]
Украинскому безвизовому режиму со странами Евросоюза ничего не угрожает. Об этом во время саммита Украина-ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Украина выполняет требование безвиза и после окончания пандемии граждане снова смогут посещать страны Евросоюза.
Партнеры из ЕС заверили, в безвизу с ЕС ничего не угрожает и Украина выполняет все критерии и как только позволит эпидемиологическая ситуация, украинцы снова смогут планировать свои поездки в Европу.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на первый двусторонний саммит ЕС. Глава государства находится в Брюсселе.
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