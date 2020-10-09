Хворих на коронавірус більшає, зростає і кількість відходів, а саме - захисних медичних масок. Як правильно їх утилізувати, аби не зашкодити ні природі, ні іншим людям? Спалювати, закопувати чи кидати до сортувальних сміттєвих баків?

Марина - екоактивістка. Багаторазове використання речей для неї вже давно невід'ємна частина життя, тож з початком пандемії одразу закупила маски з тканини, а потім почала й шити їх власноруч.

Марина Пінькевич, екоактивістка:

Одноразові маски - це все-таки дуже небезпечно, вони не підлягають нормальній утилізації. Вони є одноразові! - логічно за їх визначенням. Тому тканеві маски, - вони якщо мають такий марлевий прошарок - являються повністю адаптованими і схожими функціями до одноразових. Одна багаторазова маска може замінити тисячу одноразових.

З приводу ж утилізації старих медичних масок - усе дуже просто.

Одноразову маску екоактивісти радять викидати до звичайного сміття, оскільки вона складається з кількох видів сировини, тож здати на переробку - не вийде. Потрібно лише пам'ятати про безпеку людей, які це сміття прибиратимуть, тож спершу покладіть маску, наприклад, у пакет, зачекайте три доби. А потім - у смітник. А ось пакет - на переробку.

Найбільше використаних засобів захисту, звісно, у лікарнях. Заступник директора київської лікарні повідомив, що наразі за місяць викидають десь від 15 до 20 тисяч масок. Проте процес утилізації не міняли ще з 2015 року. Каже, діяли за стандартами і до пандемії, - тож змінилась лише кількість відходів.

Кирило Пилипенко, заступник директора з хірургічної роботи Київської міської лікарні №6:

В каждом отделении есть специальные емкости, где находятся дизсредства, дизрастворы. Вот, там это все замачивается и потом уже когда обеззаражено все - оно в контейнеры - и сдается, и потом у нас это все забирается, и на утилизацию.

Екоактивісти наголошують, що найкраще місце для використаної захисної пов'язки - санкціоноване сміттєзвалище. І жодних інших методів її позбутися вигадувати не варто.

Анастасія Мартиненко, голова ГО "Zero Waste Alliance Ukraine":

Чи треба його спалювати? Точно ні. Тому що, коли ми спалюємо відходи, ми по суті перетворюємо їх у більш небезпечний стан. Тобто, вони зменшаться у кількості, їх буде там 25 приблизно чи 30 відсотків тієї золи, шлаків і всього іншого, викиди в повітря. І що потім з золою робити? Її теж треба захоронити десь. Ну, в ідеалі її там можна забетонувати і скинути в стару шахту, як роблять в Швеції, але навіщо? Якщо можна просто не утворювати ці відходи.

Які маски обирати та куди їх викидати - все ж залишається особистим вибором кожного. А ось користуватися ними потрібно правильно. У Бразилії, приміром, навіть створили соціальну рекламу, що закликає людей носити маски на правильних місцях. Лозунг кампанії звучить як "Немає сенсу" - цим самим звертає увагу людей на те, що маска на підборідді жодної користі не принесе. І нехтувати цим застереженням небезпечно.