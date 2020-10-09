У багатьох лікарнях пацієнти з COVID-19 змушені купувати ліки за власні кошти.

Про це у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявила нородний депутат від партії "Європейська солідарність" Марія Іонова.

"Я, наприклад, відповідаю за Луганщину - я не бачу там ані кількості тестів достатньо, ані кисню, ані взагалі, наприклад, в дуже багатьох лікарнях пацієнти змушені купувати ліки за свій рахунок", - сказала депутат.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначив, що міні-лабораторій, які б проводили ПЛР-тестування, не існує, оскільки робота з небезпечною інфекцією має відбуватися у відповідних умовах.

Він також додав, що відомством зараз розробляються відповідні додаткові обмежувальні заходи, які будуть запропоновані на наступне засідання уряду, але ні в якому разі вони не будуть стосуватися жорсткого локдауну.

"Це, наприклад, більш обмежена робота певних закладів, по часу обмеження цієї роботи, або обмеження щодо масових заходів. Максимально їх обмежуйте, тому що це дійсно є одним із головних чинників розповсюдження коронавірусу", - підкреслив глава МОЗ.