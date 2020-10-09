COVID-19 - це не лише медична проблема. Про це заявив у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Батьківщина" Сергій Власенко.

"Насправді, ми не повинні дивитися на COVID-19 лише як на медичну проблему. COVID-19 - це і проблема економіки, COVID-19 - це і проблема соціальна", - наголосив він.

Депутат також наголосив на необхідності створення координаційного штабу, який би працював щоденно.

"Його треба було створити давно, на початку епідемії, треба було створити координаційний штаб, який би працював щоденно, щогодинно, щохвилинно і щосекундно, оскільки необхідна координація між усіма міністерствами і відомствами. Лише Міністерство охорони здоров'я і міністр не можукть вирішити всіх питань", - підкреслив Власенко.

Депутат також висловив думку про те, що цей координаційний центр повинен був би очолити президент.

Крім того, Власенко зазначив, що необхідно вжити заходів щодо запобігання зростанню кількості захворюваних.

"Ключова річ - це локалізувати людей, які вже очевидно мають симптоми захворювання, щоб вони були ізольовані, й щоб вони вдома отримували невідкладну медичну допомогу, харчування, ліки, і щоб це все було за рахунок коштів фонду COVID-19, який Верховна Рада виділила, і щоб для людей це фактично було безкоштовно", - додав депутат.