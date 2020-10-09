Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин. В городах ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Он заявил, что сейчас у властей в регионах есть полномочия для контроля ситуации с распространением коронавируса.

"Местная власть просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее мы писали, что коронавирус в Киеве установил новый антирекорд.