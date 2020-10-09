Каникулы в школах перенесли [ Редактировать ]
В пятницу, 9 октября, появилась информация о том, что каникулы в школах перенесли. Родителям приходят сообщения от школ с новыми датами и просьбой максимально ограничить ребенка от лишних контактов. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
Так, в письме сказано, что в связи с эпидемиологическою ситуацией в стране осенью 2020 года каникулы начнутся с 19 октября и продлятся до 23 октября. Вторая учебная четверть начнется 26 октября.
Семьи, которые не могут оставить ребенка дома, могут воспользоваться услугами школьного лагеря. При этом, отмечается, что желательно оставить ребенка дома и придерживаться карантинных норм.
Напомним, по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.
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